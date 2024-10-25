Геополитик Эскобар: для реализации системы BRICS Bridge страны участницы должны определиться с платежной единицей

Чтобы реализовать платежную систему BRICS Bridge, страны участницы организации должны определиться с платежной единицей. Об этом ИА НСН сообщил геополитик, специалист в мировой экономике и международных отношениях Пепе Эскобар.

Основная проблема MBridge, которая уже внедрена в Китае, Гонконге, Таиланде и в некоторых областях ОАЭ, заключается в том, что она разработана Банком международных расчетов и к ней причастны Европейский центральный банк и Международный валютный фонд.

БРИКС может полностью контролировать новую систему, если будет ответственен за ее создание. Как отметил Эскобар, в данный момент ведутся переговоры между Минфином РФ и Минфином Китая о том, как это будет контролироваться и какую валютную единицу необходимо установить для BRICS Bridge.