Генсек НАТО Столтенберг: альянс не планирует прямое участие в украинском конфликте
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал интервью украинскому телеканалу ТСН. В ходе беседы он рассказал о планах по участию в конфликте на территории Украины, сообщил «Ридус».
Политик отметил, что альянс не намерен вовлекаться в данный конфликт.
«Мы оказываем поддержку Украине в уничтожении российских воздушных целей, однако НАТО не примет участия напрямую», — заявил Столтенберг.
По его словам, НАТО продолжит предоставлять стране военную помощь, в том числе по укреплению противовоздушной обороны.