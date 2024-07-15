Генсек НАТО Столтенберг: альянс не планирует прямое участие в украинском конфликте

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал интервью украинскому телеканалу ТСН. В ходе беседы он рассказал о планах по участию в конфликте на территории Украины, сообщил «Ридус».

Политик отметил, что альянс не намерен вовлекаться в данный конфликт.

«Мы оказываем поддержку Украине в уничтожении российских воздушных целей, однако НАТО не примет участия напрямую», — заявил Столтенберг.

По его словам, НАТО продолжит предоставлять стране военную помощь, в том числе по укреплению противовоздушной обороны.

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