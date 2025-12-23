Генконсул Марков призвал россиян оценивать возможные угрозы, связанные с посещением США

Генеральный консул Российской Федерации в Нью-Йорке Алексей Марков в интервью изданию KP.RU озвучил тревожные факты, касающиеся путешествий россиян в Соединенные Штаты Америки. Он призвал соотечественников внимательно оценить возможные угрозы, связанные с посещением США.

Марков подчеркнул, что в текущих реалиях российские граждане сталкиваются с повышенным вниманием при пересечении американской границы. Генеральный консул настоятельно порекомендовал гражданам России ответственно подходить к оценке рисков, сопутствующих путешествиям за пределы родины, особенно в свете специфики взаимоотношений между странами.

Российский МИД неоднократно информировал население о серьезных проблемах, возникающих у граждан, путешествующих в США. Истории многих туристов заканчиваются арестом или депортацией, что свидетельствует о высоком уровне риска, с которым сталкиваются наши соотечественники.