Генерал Бужинский: статья об интересе США к конфликту на Украине может быть в пользу Байдена

Генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский высказал мнение относительно публикаций западных СМИ. Речь идет о материалах, в которых говорится о максимальной вовлеченности США в конфликт на Украине, сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, такие статьи могут быть призваны показать, что для Соединенных Штатов станет позором отказ от помощи Украине. Еще одна возможная причина — в пользу экс-президента Джо Байдена.

«Показать, насколько он был „крут“, — не испугался балансировать на грани третьей мировой войны с Россией. А вот Трамп дает слабину», — пояснил специалист.

Он также предположил, что публикации могут демонстрировать и безрассудство американского лидера при подведении страны к возможной войне с Россией.