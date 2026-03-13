Франция отказалась от отправки флота в Ормузский пролив

Министр Вотрен: Франция не планирует отправлять корабли в Ормузский пролив

Власти Франции на данный момент не намерены отправлять военные корабли в Ормузский пролив из-за эскалации в регионе. Об этом телеканалу France 24 заявила глава Минобороны республики Катрин Вотрен.

«Об отправке каких-либо судов в Ормузский пролив на данный момент не может идти и речи», — сказала она.

В начале марта французское правительство направило в сторону Восточного Средиземноморья авианосец «Шарль де Голль» и его ударную группу. Ротацию боевого корабля в Елисейском дворце никак не прокомментировали.

Пресс-секретарь правительства Франции Мод Брегеон отмечала, что власти страны только порадовалась известию об убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп обещал уничтожить иранский флот, отметив при этом, что американские моряки уже потопили как минимум девять военных кораблей Исламской Республики.