Философ Дугин сравнил выступления Путина с сериалом, а Трампа — с мемом

Философ Александр Дугин в эфире радио Sputnik рассказал о кардинальных различиях в выступлениях российского и американского лидеров.

По мнению эксперта, выступления президента России Владимира Путина напоминают серию многосерийного фильма, где каждая последующая речь дополняет предыдущую. Тогда как высказывания главы США Дональда Трампа легко воспринимаются отдельно друг от друга и вне исторического контекста.

«Каждая речь Путина – это следующая серия, которая становится особенно понятной, если помнишь содержание остальных. А выступления Трампа – это клип, мем. Он говорит что-то веселое, пляшет, скачет, кому-то грозит», – подчеркнул Дугин.