«ФедералПресс»: Россия рассматривает Арктику как регион сотрудничества

Россия настаивает на сохранении Арктики как мирной территории, однако наблюдает увеличение военного присутствия США и их союзников в регионе. Ситуация осложняется напряженностью в международной политике и климатическими изменениями. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

Как заявил посол России в Канаде Олег Степанов, Кремль остается приверженцем идеи Арктики как пространства для международного партнерства. Россия видит в территории уникальную возможность для коллективного освоения, экономической деятельности и научного прогресса, отметил дипломат.

Он также обратил внимание на сохраняющиеся вызовы в арктическом секторе, включая рост военных сил США, Канады и стран НАТО в северных районах. Россия принимает меры для защиты своих национальных интересов и территориальной целостности в Арктике.