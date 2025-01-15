«ФедералПресс»: ресурсы Гренландии могут оказаться выгодными для экономики США

Избранный президент США Дональд Трамп впервые заговорил о возможности присоединения Гренландии в 2019 году, а теперь разговоры об этом идут все чаще. «ФедералПресс» перечислил ключевые причины, объясняющие заинтересованность Соединенных Штатов в острове.

Стратегическое расположение. Остров расположен на важном геополитическом пересечении между Северной Америкой и Европой, что делает его важным для военных и торговых путей.

Природные ресурсы. Гренландия богата полезными ископаемыми, включая редкие земли, нефть и газ, что может оказаться выгодным для экономики США. Остров располагает крупными залежами минералов.

Новые морские пути. Таяние арктических льдов открывает новые судоходные маршруты, что потенциально сократит сроки транспортировки товаров между континентами.

Военное присутствие. Размещение военной инфраструктуры на территории Гренландии усилит обороноспособность США в Арктике, учитывая усиление позиций России и Китая в этом регионе.

Эти аспекты делают Гренландию привлекательным объектом для стратегических интересов США, говорится в публикации.