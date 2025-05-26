«ФедералПресс»: эксперты рассказали, что казахстанская авария может нарушить поставки титана

На Усть-Каменогорском титано-магниевом комбинате в Казахстане случилось чрезвычайное происшествие. Этот комбинат — один из главных поставщиков титана на мировой рынок. Эксперты опасаются, что перебои с поставками титана из Казахстана могут повлиять на основных потребителей этого металла, написал «ФедералПресс» .

Утечки и превышения нормативов преследуют комбинат несколько лет. Главный стратег инвестиционной компании «Вектор капитал» Максим Худалов считает, что фундаментальной причиной происшествия могло стать недостаточное внимание руководства УКТМК к модернизации производственной инфраструктуры. Деградация производственных систем могла быть вызвана отсутствием прозрачной инвестиционной программы и планомерного обновления критически важного оборудования.

Независимый эксперт Леонид Хазанов предупредил, что такая ситуация может привести к падению или даже временному прекращению выпуска титана и срыву его поставок. Если это произойдет, цены на титан могут значительно вырасти.

Остальным производителям металла уже сейчас не удастся компенсировать выпадающие поставки, поэтому у американской Boeing и французской Airbus может остаться один из немногих вариантов — продолжить закупки продукции в России, пересмотрев принятые в связи с санкциями решения.