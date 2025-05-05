Эвакуация россиян с Seven Pearls в Йемене займет около двух недель

Россиян, которые остались на борту танкера Seven Pearls, находящегося вблизи йеменского порта Рас-Иса, атакованного американской авиацией, смогут эвакуировать в течении одной-двух недель. Об этом в беседе с ТАСС сообщил представитель посольства России в Йемене.

«Судно Seven Pearls, на борту которого находятся 19 российских граждан, по-прежнему стоит рядом с портом Рас-Иса. Судовладелец продолжает работу над эвакуацией экипажа, которая ориентировочно займет одну-две недели», — заявил он.

Ранее судовладелец рассказал, что пострадавших от авиаудара США по Йемену российских моряков с нефтяного танкера Seven Pearls перевезли на лечение в Москву. Одному из них уже провели операцию.

До этого Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин, у которых диагностировали ранения различной степени тяжести, получали медицинскую помощь в больнице города Сана.

Американская авиация атаковала порт Рас-Иса на западе Йемена в субботу, 26 апреля. США, в рамках военной операции против хуситов, хотели помешать разгрузке партии нефти.