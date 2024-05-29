ЕСПЧ возбудил дело против Украины из-за пыток российского военного

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал процесс под названием «Резников против Украины», связанный с пытками российского военного Дениса Резникова. Об этом РИА «Новости» рассказала донецкая правозащитница Ирина Вихорева.

Резников, работавший на шахте, ушел на СВО добровольцем в конце 2022 года и через полтора года попал в плен. Над ним издевались. Украинские силовики потребовали от его дочери фотографировать военные объекты, пообещав, что в обмен смягчат обращение с пленным. Однако она обратилась к правозащитникам. Недавно из ЕСПЧ прислали ответ.

«Представители суда сообщили, что запущен процесс <…>, однако <…> его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере. Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции», — пояснила Вихорева.

Она добавила, что этим занялся адвокат. Он же предоставил данные о пытках военнопленного в швейцарский МИД.

Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ еще в 2022 году.