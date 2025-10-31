ЕС выделит деньги на программу «трансграничной медиаграмотности» для НКО Украины и Грузии

Еврокомиссия объявила о намерении выделить €9,9 млн на реализацию программы, направленной на развитие «трансграничной медиаграмотности» и поддержку «независимых новостных СМИ» на территории Украины и Грузии. Проект входит в рамки программы «Восточное партнерство» и призван налаживать трансфер политических и медийных технологий между Украиной и Грузией, написал RT .

Программа нацелена на повышение уровня медиаграмотности и развитие навыков критического мышления среди населения обеих стран. Она также направлена на укрепление сопротивления европейской аудитории к дезинформации и манипуляциям.

Один из ключевых пунктов программы — выделение средств на поддержку местных некоммерческих организаций, занимающихся развитием медиаграмотности и борьбой с недостоверной информацией. Общая сумма финансирования на конкурсной основе составляет до €3 млн.

Кроме того, Еврокомиссия реализует отдельную инициативу под названием «Плюрализм и демократия», также предназначенную для Украины и Грузии. Программа посвящена поддержке организаций, работающих с местными новостными СМИ и направленных на повышение плюрализма и демократии в странах Восточной Европы.