Энергетик Пикин заявил, что Россия сохранит объемы поставок нефти в Индию

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ИА НСН заявил, что Россия сохранит объемы поставок нефти в Индию, несмотря на планы страны нарастить мощности по нефтепереработке.

Как сообщают «Известия», правительство Индии под руководством Нарендры Моди заявило о намерении привлечь 100 миллиардов долларов для геологоразведки и увеличить переработку нефти до 6 миллионов баррелей в сутки к 2030 году. Такие меры призваны снизить зависимость от импорта, которая сейчас составляет 85–88%.

«Тут все упирается в финансы, потому что Индия — это очень быстрорастущая страна, есть как потенциальный дефицит внутри страны, так и возможности по экспорту получаемого топлива», — отметил Пикин.

По его мнению, на разработку месторождений могут уйти долгие годы, а строительство нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) — процесс небыстрый. При этом рост числа НПЗ увеличит спрос на сырую нефть, что сохранит востребованность российской нефти на индийском рынке.