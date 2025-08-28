Энергетик Юшков посоветовал не ждать запуска уцелевшей нитки «Северного потока»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью « Ридусу » прокомментировал перспективы возобновления работы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» после подрыва в 2022 году.

По словам специалиста, сейчас не стоит надеяться на скорое восстановление работоспособности этих магистралей, даже уцелевшей нитки.

«С ними еще много проблем», — отметил энергетик.

По его словам, эксплуатация единственной сохранившейся нити потребует получения разрешения немецкой стороны, которое пока не было выдано, а также снятия санкций со стороны ЕС и США против оператора Nord Stream AG. Однако и это не исчерпывает перечень сложностей.