Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач поделился мнением о резком уменьшении газовых резервов в британских хранилищах. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Специалист подчеркнул, что Великобритания традиционно сталкивается с проблемами энергетического снабжения, и нынешняя ситуация скорее связана с недостаточной развитостью собственной инфраструктуры хранения газа.

«Британия вообще не является каким-то критически зависящим от поставок из Ормузского пролива природного газа рынком — у них в целом очень слабая обеспеченность подземными хранилищами», — объяснил аналитик.

По его словам, хотя конфликт на Ближнем Востоке действительно привел к росту мировых цен на газ, завершение зимнего сезона снижает спрос на топливо в Британии, смягчая возможные последствия остановки транспортировки энергоресурсов.