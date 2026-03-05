Энергетик Гривач оценил влияние текущих событий на спрос на российский природный газ

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в своем выступлении на телеканале «Звезда» проанализировал ситуацию на мировом газовом рынке и оценил возможное влияние текущих событий на спрос на российский природный газ.

Эксперт подчеркнул, что обострение ситуации на Ближнем Востоке неизбежно окажет воздействие на мировые рынки газа, включая объемы спроса на продукцию российских производителей. Хотя на данный момент дефицита газа не ощущается, рост цен уже заметен. Ограниченность поставок катарского газа может вызвать повышение конкуренции за свободный ресурс, провоцируя дальнейшее удорожание топлива.

Особое внимание Гривач уделил положению европейских потребителей, которые столкнулись с необходимостью быстрого восполнения газовых резервов в преддверии отопительного сезона. Учитывая низкий уровень наполненности подземных хранилищ и возросшую нагрузку на инфраструктуру, Европа вынуждена рассчитывать на дополнительный объем поставок сжиженного природного газа (СПГ).