Энергетик Гривач объяснил, что ЕС поступил недальновидно при отказе от российского газа
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач поделился мнением о последствиях отказа Европы от закупок российского природного газа. Об этом сообщил «Абзац».
Специалист назвал такой шаг недальновидным, так как теперь европейские страны вынуждены зависеть от поставок американского сжиженного природного газа.
«Европейцы „вдруг“ услышали, что с энергетической безопасностью не очень, но пока боятся вслух признать, что причина в их собственной политике в сфере энергетики», — отметил энергетик.
По его словам, в конечном итоге европейцы столкнутся с осознанием ошибочности своих действий.