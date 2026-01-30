Энергетик Гривач объяснил, что ЕС поступил недальновидно при отказе от российского газа

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач поделился мнением о последствиях отказа Европы от закупок российского природного газа. Об этом сообщил «Абзац» .

Специалист назвал такой шаг недальновидным, так как теперь европейские страны вынуждены зависеть от поставок американского сжиженного природного газа.

«Европейцы „вдруг“ услышали, что с энергетической безопасностью не очень, но пока боятся вслух признать, что причина в их собственной политике в сфере энергетики», — отметил энергетик.

По его словам, в конечном итоге европейцы столкнутся с осознанием ошибочности своих действий.