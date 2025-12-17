Энергетик Фролов заявил, что Венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти во многом на бумаге

Заместитель генерального директора Национального института энергетики Александр Фролов поделился мнением о возможных последствиях введения Соединенными Штатами танкерной блокады Венесуэлы для расценок на российскую нефть. Об этом сообщил « Ридус ».

По словам эксперта, мировая цена на нефть временно растет вследствие поступления новостей о блокаде, однако долгосрочного влияния на стоимость российского сырья эти события оказывать не будут.

«Вопреки представлениям, которые продиктованы Википедией, Венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти во многом на бумаге — они вызывают сомнение у ряда профильных организаций», — отметил специалист.

Он напомнил, что еще в 2014 году Венесуэла производила около 2,5 миллиона баррелей нефти ежедневно, ныне же показатель снизился до приблизительно миллиона баррелей, причем две трети из них отправляются на экспорт.