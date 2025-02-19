Энергетик Фролов высказался против возвращения в Россию нефтяных компаний США

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил, к чему может привести возвращение американских нефтяных гигантов в Россию. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Эксперт выступил против возобновления деятельности таких компаний в России. По его словам, уход этих игроков стал стимулом для развития отечественной промышленности.

«Их возвращение вернет нас в этот „тепленький бульончик“, в котором мы варились много-много лет, считая, что „можно все купить за рубежом“», — заявил специалист.

Он также напомнил, что в настоящее время на российской территории производится высокотехнологичная продукция. Данный факт Фролов также отнес к аргументам против возвращения американцев.