Экспорт леса из Новгородской области превысил 224 тысячи кубометров

С января по середину сентября 2025 года Новгородская область отправила на экспорт 224,3 тысячи кубометров лесопродукции, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили сайт «Государственные новости» со ссылкой на представителей Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

По информации ведомства, основные покупатели продукции — Китай, Южная Корея и Турция. Они получили хвойные и березовые балансы, а также пиломатериалы, которые успешно прошла фитосанитарный контроль и подтвердили соответствие требованиям стран-импортеров.

Кроме того, балансовая древесина экспортировалась в Иран и Белоруссию. Страны получили по 9,5 и 3,9 тысячи кубических метров лесопродукции соответственно.