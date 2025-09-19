Эксперт ВШЭ Остапкович назвал неэффективными возможные санкции ЕС против Израиля

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович в беседе с ИА НСН прокомментировал заявление Еврокомиссии о введении санкций и таможенных пошлин в отношении Израиля. Данное решение рассматривается как реакция на позицию Тель-Авива в конфликте с движением ХАМАС и палестинским народом.

Комментируя предложение Еврокомиссии, Остапкович подчеркнул, что оно носит преимущественно декларативный характер и вряд ли окажется эффективным инструментом давления на Израиль. Решение о санкциях должно пройти согласования со всеми членами Евросоюза, большинство из которых, по его оценке, изначально настроены критически по отношению к действиям Израиля. Хотя возможны отдельные меры, такие как ограничение импорта отдельных видов продукции, общая картина показывает, что ущерб для израильской экономики будет минимальным.

Георгий Остапкович обратил внимание на политические факторы, которые могут помешать исполнению плана Еврокомиссии. Наиболее важной из них является тесная связь Израиля с США, где американский президент Дональд Трамп оказывает сильное влияние на политику евроструктур. В случае, если Вашингтон посчитает нужным вмешаться, европейские санкции могут быть отложены или вообще отменены.