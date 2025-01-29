Эксперт ВШЭ Энтина: отставка Вучевича поможет лидеру Сербии купировать протесты

Отставка премьер-министра Сербии Милоша Вучевича поможет президенту Александру Вучичу одновременно подавить протесты и удовлетворить требования о расследовании трагедии в Нови-Саде, где погибли дети. Об этом сообщила директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина в интервью сайту телеканала «Звезда».
Специалист отметила, что протесты начались из-за отсутствия реакции властей на трагедию и требований обнародовать документы о чиновниках, ответственных за приемку работ. Недовольство охватило крупные города, и Вучич решил принять отставку Вучевича, который ранее был мэром Нови-Сада и подписал контракт на реконструкцию вокзала с китайской компанией.
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