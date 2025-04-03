Эксперт Терешкин: пошлины США приведут к стабилизации цен Brent на уровне 75 долларов за баррель

Решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из ряда стран окажет негативное влияние на мировую экономику и рынок нефти. Об этом заявил генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин в интервью «Известиям» . Согласно его прогнозу, цена Brent вряд ли превысит отметку в 75 долларов за баррель.

По словам эксперта, основной удар придется на Китай, который является крупнейшим потребителем нефти. Экономический рост страны замедлится, что снизит спрос на энергоресурсы.

Дополнительное давление оказывает увеличение продаж электромобилей в Китае, которые постепенно вытесняют автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Эти факторы в совокупности приведут к снижению потребления нефти и стабилизации цен на уровне ниже 75 долларов за баррель, заключил Терешкин.