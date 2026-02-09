Эксперт рынка нефти Демидов заявил, что Индия продолжит покупать российскую нефть
Независимый эксперт нефтяного сектора Владимир Демидов выразил уверенность, что Индия продолжит закупать российскую нефть даже вопреки давлению со стороны США. Об этом сообщил «Ридус».
По словам специалиста, прекращение поставок российской нефти в Индию маловероятно. Эксперт обратил внимание на изменение структуры транспортировки энергоресурсов: после отказа одной крупной индийской компании (Reliance Industries) приобретать российскую нефть увеличилось количество судов с неизвестным конечным назначением.
«Отечественные компании будут продавать нефть юридическим лицам, зарегистрированным в третьих государствах, а те уже перепродадут топливо в Индию», — отметил эксперт.
Как пояснил Демидов, объем экспорта российской нефти в Индию останется прежним.