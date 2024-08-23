Эксперт РАН Межевич: сейчас Латвия достигла максимума реализации русофобских инициатив

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что на сегодняшний день Латвия достигла максимума реализации русофобских инициатив.

Собеседник считает, что такую политику в стране власти начали проводить еще с 1991 года, а сейчас она достигла пика.

«Учитывая этнический состав населения Латвии, это можно рассматривать как форму гуманитарного геноцида», — сказал он.

Межевич добавил, что в будущем реализация подобных мер, которые страна проводит сегодня, будет невозможна.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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