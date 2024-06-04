Эксперт РАН Мезенцев: партия, находившаяся с 1994 года у власти в ЮАР, не выполнила своих обязательств

«Африканский национальный конгресс», правивший в ЮАР с 1994 года, не смог получить абсолютное большинство голосов избирателей на выборах. Партия не выполнила своих обязательств, сообщил сотрудник института Африки РАН Станислав Мезенцев Общественной Службе Новостей.

По словам эксперта, все последние годы после ухода Нельсона Манделы ситуация в стране ухудшалась. Там стало слишком много мигрантов и в целом накопилось множество проблем.

Этот кризис привел к расслоению в обществе, разрушению инфраструктуры и правоохранительной системы. Преступность в ЮАР достигла пика, отметил Мезенцев.

Обнажившей ягодицы Бузовой привели в пример костюмы кавказских артистов

🏃‍♂️Подготовка к марафону. Как пробежать 42 километра без вреда для здоровья

Театральный фестиваль «Мелиховская весна» прошел в Подмосковье

Крупные программы и большие ожидания. Главное о ПМЭФ-2024

Новая идея европейского рейха. Запад сбрасывает маски

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте