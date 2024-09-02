Эксперт РАН Камкин назвал итоги местных выборов проявлением тотального недоверия Шольцу

Поражение правящей коалиции на местных выборах в Саксонии и Тюрингии свидетельствует о тотальном недоверии немцев канцлеру Олафу Шольцу. Такое мнение выразил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин в беседе с RT.

По словам эксперта, такие итоги указывают на непонимание граждан курса на разрыв отношений с Россией. Население Германии также боится, что конфликт на Украине может вырваться за пределы этой страны.

Отмечается, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заняла второе место на выборах в Саксонии и победила в Тюрингии.