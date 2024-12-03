Эксперт РАН Федоров: смещение действующего правительства Франции усугубит политический кризис в стране

Ранее СМИ писали, что инициатором выноса вотума недоверия французскому правительству стала крайне левая партия «Непокорившаяся Франция».

Эксперт считает, что если две крайние партии объединятся, им все же удастся сместить действующее правительство. Федоров пояснил, что они имеют абсолютное большинство в нижней палате.

По словам научного сотрудника, если правительство уйдет в отставку, это лишь усугубит политический кризис в стране. Ситуацию обостряет поддержка вотума со стороны партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», которая при этом является врагом партии «Непокорившейся Франции».