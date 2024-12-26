Эксперт РАН Блохин: Трамп добивается пересмотра экономических отношений с Канадой

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своими заявлениями пытается добиться выгодной позиции для переговоров о пересмотре экономических отношений с Канадой. Об этом заявил ИА НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Эксперт подчеркнул, что слова республиканца пока что не стоит воспринимать всерьез. Это классическая риторика в отношении Мексики, Канады, Гренландии, Панамы и других стран.

«Трамп любит к себе приковывать внимание СМИ, не так важно, будут говорить о нем плохо или хорошо. Ему это удается», — отметил Блохин.

Он добавил, что избранный лидер США всегда максимально взвинчивает положение дел, просит недостижимых вещей, а после садится за стол переговоров.