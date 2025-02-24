Эксперт по России Сюзанна Шпан: RT DE остается популярным в Германии

Немецкий эксперт по России Сюзанна Шпан в своей авторской колонке сообщила, что RT DE остается популярным в Германии, несмотря на блокировку издания. Об этом рассказал RT.

Автор пишет, что за январь 2025 года на сайте было около четырех миллионов посещений.

«Российский зарубежный вещатель RT DE остается важным инструментом гибридной войны России против Германии», — сообщила она в своей колонке.

Ранее издание Frankfurter Rundschau назвало RT DE «угрозой для демократического строя ФРГ».

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