Эксперт по России Сюзанна Шпан: RT DE остается популярным в Германии

Немецкий эксперт по России Сюзанна Шпан в своей авторской колонке сообщила, что RT DE остается популярным в Германии, несмотря на блокировку издания. Об этом рассказал RT .

Автор пишет, что за январь 2025 года на сайте было около четырех миллионов посещений.

«Российский зарубежный вещатель RT DE остается важным инструментом гибридной войны России против Германии», — сообщила она в своей колонке.

Ранее издание Frankfurter Rundschau назвало RT DE «угрозой для демократического строя ФРГ».