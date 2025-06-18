Эксперт по энергетике Правосудов указал на способность РФ возобновить поставки газа в Европу в любой момент

Россия способна в любой момент возобновить поставку газа в Европу благодаря обширной сети газопроводов, сохранившейся со времен СССР. Об этом рассказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, созданная ранее инфраструктура позволяла поставлять газ в страны Европейского союза, а австрийский хаб Баумгартен служил главным транзитным узлом, через который российский газ распространялся по континенту.

«Были созданы другие обходные маршруты. Это „Ямал-Европа“ через Беларусь и Польшу, „Северный поток“ через Балтийское море и, соответственно, два газопровода по Черному морю — „Голубой поток“ и „Турецкий поток“», — добавил специалист.

Как отметил Правосудов, прекращение поставок российского газа в Европу привело к резкому росту цен на электричество, что негативно отразилось на европейской промышленности.