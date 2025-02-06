Эксперт по энергетике Пикин: решение саудитов по нефти выгодно РФ

Саудовская Аравия планирует повысить цены на нефть. Так, в марте топливо для азиатских стран подорожает примерно на 2,5 доллара (242 рубля). В беседе с сайтом «Абзац» ситуацию прокомментировал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
По его словам, соответствующее решение выгодно российской стороне. Наценка — признак дефицитного рынка. Саудиты считают, что существует повышенный спрос на ресурс, пояснил эксперт.
«Их действия хороши для всех производителей, в том числе для нашей отрасли нефтедобычи», — отметил Пикин.
Он также добавил, что теперь Россия сможет уменьшить скидки и получить больше прибыли от продажи.
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