Эксперт по энергетике Пикин: политика Трампа не приведет к серьезному обрушению цен на нефть

Предприниматель Олег Дерипаска предположил, что при президентстве Дональда Трампа цены на нефть снизятся до 50 долларов (4,8 тысячи рублей) за баррель. В беседе с «Ридусом» свое мнение высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
По его словам, политика Трампа на втором президентском сроке не вызовет серьезное обрушение стоимости. Текущий показатель, добавил специалист, вполне устраивает граждан США.
Победитель гонки действительно заявлял о желании видеть более низкие цены, однако задуманные им планы ведут к подорожанию черного золота, пояснил эксперт. Речь идет, например, о намерении снизить процентную ставку и восполнить стратегические нефтяные резервы.
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