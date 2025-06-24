Эксперт по энергетике Гривач заявил, что закрытие Ормузского пролива принесет наибольший ущерб Китаю
Закрытие Ормузского пролива, контролируемого Ираном, может оказать существенное влияние на мировые рынки энергоносителей, заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью радио Sputnik.
Ормузский пролив является узким местом транспортировки значительных объемов сырой нефти и сжиженного природного газа. Закрытие прохода может привести к серьезным сбоям в логистике поставок, что повлечет за собой каскадные эффекты по всей производственной цепи, включая добычу и поставку.
Гривач подчеркнул, что в случае закрытия пролива цены на углеводороды резко возрастут, что создаст проблемы как для стран-экспортеров, так и для компаний, участвующих в международном торговом обороте. Наибольший ущерб получит Китай, крупнейший импортер нефти и газа, но кризис затронет и другие регионы мира, угрожая стабильности мировой экономики.