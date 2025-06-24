Эксперт по энергетике Гривач заявил, что закрытие Ормузского пролива принесет наибольший ущерб Китаю

Ормузский пролив является узким местом транспортировки значительных объемов сырой нефти и сжиженного природного газа. Закрытие прохода может привести к серьезным сбоям в логистике поставок, что повлечет за собой каскадные эффекты по всей производственной цепи, включая добычу и поставку.

Гривач подчеркнул, что в случае закрытия пролива цены на углеводороды резко возрастут, что создаст проблемы как для стран-экспортеров, так и для компаний, участвующих в международном торговом обороте. Наибольший ущерб получит Китай, крупнейший импортер нефти и газа, но кризис затронет и другие регионы мира, угрожая стабильности мировой экономики.