Эксперт по энергетике Фролов: Венгрия и Сербия будут получать газ по «Турецкому потоку»

В 2025 году Венгрия, Сербия и Румыния будут получать российский газ по трубопроводу «Турецкий поток» в обход Украины. Об этом в беседе с радио Sputnik сообщил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Собеседник пояснил, что через турецкий трубопровод может пройти 32 миллиарда кубических метров газа.
«Мы смотрим внимательно на карту и видим, что остается один коридор поставок — на западном направлении, называется он Турецкий поток», — сказал Фролов.
Эксперт предположил, что в будущем «Турецкий поток» сможет поставлять голубое топливо и в Молдавию.
Появилось видео из дома под Тверью, где убили 4 детей
Трое снегоходчиков с детьми застряли в горах на Камчатке
«Туркменские авиалинии» месяц не будут летать в Москву
Парки в Ногинске опубликовали афишу в новогодние праздники
Студенты колледжа «Энергия» отправили гуманитарную помощь бойцам СВО
Аксенов ввел в Крыму режим ЧС из-за разлива мазута
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте