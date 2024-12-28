Эксперт по энергетике Фролов: Венгрия и Сербия будут получать газ по «Турецкому потоку»

В 2025 году Венгрия, Сербия и Румыния будут получать российский газ по трубопроводу «Турецкий поток» в обход Украины. Об этом в беседе с радио Sputnik сообщил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Собеседник пояснил, что через турецкий трубопровод может пройти 32 миллиарда кубических метров газа.

«Мы смотрим внимательно на карту и видим, что остается один коридор поставок — на западном направлении, называется он Турецкий поток», — сказал Фролов.

Эксперт предположил, что в будущем «Турецкий поток» сможет поставлять голубое топливо и в Молдавию.