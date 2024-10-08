Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил последствия ударов Израиля по Ирану. В беседе с радиостанцией Sputnik эксперт напомнил, что к стране прилегает «важнейшая в мире безальтернативная нефтегазовая артерия».
Речь идет об Ормузском проливе. Возможная атака на данную территорию — главная угроза для мирового рынка нефти и газа, которая создается при конфликте на Ближнем Востоке, заявил эксперт.
Именно через данный пролив, отметил Фролов, проходят не менее 10% всей нефти, а также 20% всего сжиженного природного газа.
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