Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил последствия ударов Израиля по Ирану. В беседе с радиостанцией Sputnik эксперт напомнил, что к стране прилегает «важнейшая в мире безальтернативная нефтегазовая артерия».

Речь идет об Ормузском проливе. Возможная атака на данную территорию — главная угроза для мирового рынка нефти и газа, которая создается при конфликте на Ближнем Востоке, заявил эксперт.

Именно через данный пролив, отметил Фролов, проходят не менее 10% всей нефти, а также 20% всего сжиженного природного газа.