Эксперт Open Oil Market Терешкин: Аргентина станет новым игроком на международном рынке нефти

Генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин считает, что Аргентина станет новым важным игроком на международном рынке нефти, выйдя на третий уровень по объему добычи в Южной Америке благодаря разработке месторождений сланцевого газа и нефти формации Vaca Muerta. Об этом написали «Известия» .

Он отметил, что ранее мировое сообщество фокусировалось на динамике нефтедобычи в Венесуэле, Бразилии и Гайане, а сейчас аргентинская нефть выходит на авансцену.

По информации Управления энергетической информации (EIA), в 2024 году объем добычи нефти и газового конденсата в Аргентине увеличился до 890 тысяч баррелей в сутки, что на 25% выше показателя 2021 года. Терешкин ожидает, что этот тренд сохранится и позволит Аргентине войти в тройку ведущих производителей нефти континента.