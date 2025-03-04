Эксперт Митрахович: рыночная система влияет на колебания цен за электроэнергию в Европе

Колебания цен на электроэнергию в Европе связаны с рыночной системой, где стоимость зависит от спроса и предложения. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в интервью «Известиям».
Специалист отметил, что цены могут падать до нуля, как произошло в Нидерландах и Бельгии, из-за увеличения выработки энергии из возобновляемых источников весной. Однако зимой, при снижении солнечной активности и ветра, цены растут.
Такая нестабильность усложняет планирование инвестиций для промышленности. Митрахович предложил европейским странам рассмотреть смену модели регулирования энергорынка для стабилизации ситуации.
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