Эксперт МГУ Баженов заявил, что налоговые изменения принесут России свыше 25 миллиардов долларов

Изменение формы расчета налога на добычу нефти и рост мировых цен на энергоресурсы способны значительно увеличить доходы российского бюджета. Об этом сообщил старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Григорий Баженов в интервью радио Sputnik .

Ранее налог рассчитывался исходя из экспортных поступлений, теперь же базой является объем добываемого сырья, причем ставка достигает примерно 60%. Как отметил эксперт, если цены на нефть сорта Urals останутся стабильными на уровне 60 долларов за баррель, дополнительный доход государства составит порядка двух-трех миллиардов долларов ежемесячно.

«Если такая цена будет сохраняться до конца года, то это будет 25 миллиардов долларов, что приблизительно два триллиона рублей. Это существенный прирост», — подчеркнул Баженов.