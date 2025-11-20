Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» раскритиковал решение МИД Литвы закрыть границу Белоруссией. Эксперт отметил, что данная мера принималась без консультаций с экономическими ведомствами.

Из-за этого сотни грузов застряли на границе, нарушив логистику и нанеся ущерб экономике республики. По словам специалиста, власти привыкли действовать импульсивно, игнорируя последствия своих решений.

«МИД Литвы объявил закрытие границы, проконсультировавшись лишь со спецслужбами и Минобороны. А с экономическим блоком правительства никто не проконсультировался, при том что на самом деле, я понимаю, это смешно, но в Литве еще есть какая-то экономика», — сказал ксперт.

Межевич подчеркнул, что отсутствие взвешенной дипломатии вредит имиджу государства, поскольку политические амбиции Литвы несоразмерны ее возможностям.