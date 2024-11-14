Эксперт Госдумы Калачев: запрет на российский СПГ в Германии продлится недолго

Эксперт комитета Госдумы по энергетике и член научно-технического совета Росприроднадзора Андрей Калачев назвал недолгим запрет на российский СПГ в ФРГ. Об этом сообщил « Ридус ».

По мнению специалиста, попытки федерального правительства Германии остановить прием газа на терминалах уже не играют роли. Калачев напомнил о приближающихся выборах в бундестаг, которые могут обернуться сменой власти.

«Зная общую ситуацию, уверен, что в нынешней ситуации в Германии и мире никто не будет реагировать на подобные заявления», — отметил эксперт.

На его взгляд, проблемы с экономикой у ФРГ возникли как раз из-за ухода от дешевой российской энергии.