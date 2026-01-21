Эксперт Федоров раскритиковал попытку Макрона встроиться в переговоры по Украине через Россию
Эксперт Института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с RT прокомментировал желание президента Франции Эммануэля Макрона наладить сотрудничество с Россией для включения Европы в переговорный процесс по украинскому кризису.
Федоров выразил сомнения относительно эффективности этого шага, утверждая, что антироссийская позиция Макрона делает любые попытки сближения бессмысленными.
Специалист также предположил, что Макрон опасается возможного урегулирования конфликта между США и Россией, которое могло бы восприниматься как капитуляция Украины для стран Европейского союза. Таким образом, попытка Парижа вмешаться выглядит попыткой сохранить влияние на ситуацию, заключил собеседник.