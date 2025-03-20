Эксперт Еремина: независимость в ядерном вопросе нужна Британии для сохранения статуса главного стратега в ЕС

Намерения Великобритании получить независимость от США в вопросе применения ядерного оружия являются политической реакцией на запрос европейских государств. Такое мнение высказала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина в беседе с RT.
«Это определенная заявка на то, как реагировать на возможное ослабление участия США в европейских делах. И это реакция на запросы Германии и Франции по совместной работе в вопросе вооружения Европы», — отметила аналитик.
Еремина добавила, что Великобритания намерена обрести автономию в вопросе ядерного арсенала, чтобы сохранить статус главного стратега в Европе.
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