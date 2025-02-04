Президент США Дональд Трамп пытается оправдать сокращение финансовой помощи Украине своим интересом к редкоземельным металлам страны. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с RT.
По словам эксперта, украинские власти давно ищут варианты подпитать прагматичный интерес западных партнеров, потому что вся демагогия о защите демократии перестала работать. Однако информация офиса Зеленского о месторождениях редкоземельных металлов на подконтрольных Киеву территориях, вероятнее всего, завышена.
По мнению политолога, Трамп понимает всю фантастичность проекта с редкоземельными металлами Украины, поэтому может использовать этот вопрос как еще одно основание для сокращения финансирования, заключил Дудаков.
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