Президент США Дональд Трамп пытается оправдать сокращение финансовой помощи Украине своим интересом к редкоземельным металлам страны. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с RT .

По словам эксперта, украинские власти давно ищут варианты подпитать прагматичный интерес западных партнеров, потому что вся демагогия о защите демократии перестала работать. Однако информация офиса Зеленского о месторождениях редкоземельных металлов на подконтрольных Киеву территориях, вероятнее всего, завышена.

По мнению политолога, Трамп понимает всю фантастичность проекта с редкоземельными металлами Украины, поэтому может использовать этот вопрос как еще одно основание для сокращения финансирования, заключил Дудаков.