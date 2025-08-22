Эксперт Даниелян заявил, что аресты лидеров оппозиции в Армении — признак подготовки к выборам 2026 года
Партия «Гражданский договор», находящаяся у власти в Армении, активно готовится к предстоящим парламентским выборам 2026 года, однако не исключается возможность организации досрочных выборов. Масштаб политических преследований и количество арестов достигли рекордных показателей, что объясняется именно предвыборной подготовкой правящей партии. Об этом заявил член инициативной группы движения «Мать Армения» Степан Даниелян в интервью RT.
По его словам, арест бизнесмена Самвела Карапетяна укладывается в общую стратегию давления властей на потенциальных конкурентов. Причина заключается в намерении Карапетяна создать новую политическую силу, подкрепленную серьезными финансовыми возможностями, что воспринимается действующей властью как угроза своему положению.