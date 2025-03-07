Эксперт Биткова: Джорджеску хотят обвинить в связях с Россией, чтобы не допустить его до выборов в Румынии

Румынского политика Кэлина Джорджеску, арестованного две недели назад, могут обвинить в связях с Россией, чтобы исключить его из президентской гонки. Об этом заявила ведущий научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова в интервью Национальной Службе Новостей .

«При этом не думаю, что на фоне этого будут масштабные протесты. Их создают правые радикалы, за которых голосуют около 20% населения», — отметила специалист.

Издание отметило, что фициально Джорджеску, чей актуальный рейтинг составляет 45%, подозревают в создании фашистской организации и нелегальном финансировании избирательной кампании. Власти планируют использовать эти обвинения, чтобы воспрепятствовать его участию в выборах 4 мая. Сейчас кандидат в президенты Румынии находится под подпиской о невыезде.