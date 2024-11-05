Экс-сотрудник СВР Безруков: Трамп вряд ли предложит подходящие России условия по Украине
Полковник Службы внешней разведки РФ Андрей Безруков стал участником программы «ИЗОЛЕНТА Live». Во время выступления он рассказал, способен ли Дональд Трамп урегулировать конфликт на Украине в случае победы на выборах президента США, сообщила радиостанция Sputnik.
По мнению эксперта, при возвращении в Белый дом политик вряд ли выдвинет выгодные для России условия. Он может предложить вещи, на которые Кремль не согласится, пояснил специалист.
«Как мы говорили 15 декабря 2021 года: „Давайте заключим масштабное соглашение между нами и Западом о новой системе безопасности, где у нас будет большая зона, ненаполненная западным оружием, вплоть до даже не Прибалтики, а Германии, если там будет нейтральная Украина или то, что от нее останется, — да, мы готовы, пожалуйста“», — заявил экс-сотрудник СВР.
Полковник счел низкой вероятность развития событий по данному сценарию. Российской стороне остается продолжать отстаивать свои интересы, добавил Безруков.