Полковник Службы внешней разведки РФ Андрей Безруков стал участником программы «ИЗОЛЕНТА Live». Во время выступления он рассказал, способен ли Дональд Трамп урегулировать конфликт на Украине в случае победы на выборах президента США, сообщила радиостанция Sputnik .

По мнению эксперта, при возвращении в Белый дом политик вряд ли выдвинет выгодные для России условия. Он может предложить вещи, на которые Кремль не согласится, пояснил специалист.

«Как мы говорили 15 декабря 2021 года: „Давайте заключим масштабное соглашение между нами и Западом о новой системе безопасности, где у нас будет большая зона, ненаполненная западным оружием, вплоть до даже не Прибалтики, а Германии, если там будет нейтральная Украина или то, что от нее останется, — да, мы готовы, пожалуйста“», — заявил экс-сотрудник СВР.

Полковник счел низкой вероятность развития событий по данному сценарию. Российской стороне остается продолжать отстаивать свои интересы, добавил Безруков.