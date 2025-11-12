По его словам, любые провокации со стороны украинских властей не остановят НАБУ, так как организация находится в подчинении США, а те дали жесткую команду.

Как пояснил экс-политик, расследование, которое уже стало существенным фактором давления на Зеленского, обязательно продолжится. Азаров допустил, что в конце концов глава киевского режима добровольно оставит пост и откроет процесс для администрации Соединенных Штатов.