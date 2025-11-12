Экс-премьер-министр Украины Азаров предположил, что Зеленский добровольно уйдет в отставку
Владимир Зеленский выступил с поддержкой действий Национального антикоррупционного бюро Украины, которое опубликовало аудиозаписи диалогов фигурантов «дела Миндича». Ситуацию прокомментировал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По его словам, любые провокации со стороны украинских властей не остановят НАБУ, так как организация находится в подчинении США, а те дали жесткую команду.
Как пояснил экс-политик, расследование, которое уже стало существенным фактором давления на Зеленского, обязательно продолжится. Азаров допустил, что в конце концов глава киевского режима добровольно оставит пост и откроет процесс для администрации Соединенных Штатов.