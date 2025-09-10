Экс-посол Величкин назвал вирус «оранжевой революции» активатором беспорядков в Непале

Массовое движение протеста в Непале, продолжающееся уже несколько дней и перешедшее в стадию беспорядков, возникло не спонтанно. Таким мнением поделился бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Непале в 2010–2015 годах Сергей Величкин, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, катализаторами выступили не только блокировки и ограничение доступа к популярным соцсетям и мессенджерам, но и феномен, известный как вирус «оранжевой революции».

«Я считаю, что одного вот этого эксцесса, непродуманных мер руководства страны по ограничению доступа к соцсетям недостаточно. Хотя речь шла не о каком-то внезапном запрете, речь шла о достаточно давно опубликованных новых правилах», — отметил аналитик.

Как пояснил специалист, реальные причины конфликтов в Непале коренятся в глубоких социальных проблемах, сохранившихся несмотря на прошедшую смену политического устройства.