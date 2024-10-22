Экс-омбудсмен Киргизии Акун заявил, что БРИКС заменит ООН через 5 лет

БРИКС в течение пяти лет обойдет по мировому влиянию ООН. Таким мнением с НСН поделился координатор Конгресса по правам человека стран Центральной Азии, бывший омбудсмен Киргизии, политолог, правозащитник Турсунбек Акун.

По его словам, в настоящее время БРИКС уже меняет историю и ее течение. Потому что организация наращивает свое влияние, к ней присоединяются новые страны. Политик подчеркнул, что БРИКС уже опередила и G7, и G20.

Одним из основных преимуществ этой организации Акун назвал равноправное партнерство и демократию, потому что все вопросы внутри решаются при помощи диалога. Именно потому в течение пяти лет БРИКС сможет превзойти ООН, и мировое сообщество будет ориентироваться именно на ее решения.

Он также добавил, что сейчас можно наблюдать падение полярного мира во главе с США. Теперь на смену приходит настроенная на консолидацию Россия.